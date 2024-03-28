Chelsea MI
3-28-2024 10:20am

Weekly Road Work, Apr 1 - 7

Township Where Impact to Traffic Timeline
Ann Arbor, Northfield Joy Rd between Whitmore Lake Rd and Earhart Rd Daytime road closure Mar. 18 - April 30
Bridgewater Clinton Rd between Burmeister Rd and Austin Rd Daytime road closure April 3 - 5 (delayed start)
County-wide Various Rds Intermittent lane restrictions Mar. 18 - April 30
Dexter N. Territorial Rd between west of Dexter Town Hall Rd and Toma Rd Road closure Feb. 29 - April 29
Dexter Dexter Town Hall Rd at the intersection of N. Territorial Rd Road closure Feb. 29 - April 29
Freedom Weber Rd between Steinbach Rd and Parker Rd Road closure April 1 - 2 (delayed start)
Lyndon, Sylvan Lingane Rd between Bush Rd and Waterloo Rd Daytime road closure April 1 - 5
Northfield Leland Ct, off Leland Dr Road closure April 1 - 5 (delayed start)
Pittsfield Centennial Park Subdivision Intermittent lane restrictions Mar. 25 - April 5 (extended)
Saline Abel Rd between Hack Rd and Arkona Rd Daytime road closure April 1 - 2
Saline Hack Rd between Abel Rd and Macon Rd Daytime road closure April 2 - 4
Saline Braun Rd between Macon Rd and Mooreville Rd Daytime road closure April 5 - 8
Scio Huron River Dr between Zeeb Rd and E Delhi Rd Intermittent lane closures Mar. 25 - Sept. 1
Scio Intersection of Miller Rd & Zeeb Rd Intermittent lane closures Mar. 29 - April 2
Superior Warren Rd between Berry Rd and Gotfredson Rd Road closure Jan. 26 - TBD
York Crane Rd between Wright Rd and Willis Rd Daytime road closure April 1
Ypsilanti Tyler Rd between McGregor Rd and Airport Rd Road closure Aug. 24 - TBD
Ypsilanti Intersection of Ford Blvd & Russell St Intermittent lane restrictions Mar. 25 - April 26
Ypsilanti Ridge Rd between Holmes Rd and Mott Rd Shoulder closure April 2 - May 17
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