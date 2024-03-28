3-28-2024 10:20am
Weekly Road Work, Apr 1 - 7
|Township
|Where
|Impact to Traffic
|Timeline
|Ann Arbor, Northfield
|Joy Rd between Whitmore Lake Rd and Earhart Rd
|Daytime road closure
|Mar. 18 - April 30
|Bridgewater
|Clinton Rd between Burmeister Rd and Austin Rd
|Daytime road closure
|April 3 - 5 (delayed start)
|County-wide
|Various Rds
|Intermittent lane restrictions
|Mar. 18 - April 30
|Dexter
|N. Territorial Rd between west of Dexter Town Hall Rd and Toma Rd
|Road closure
|Feb. 29 - April 29
|Dexter
|Dexter Town Hall Rd at the intersection of N. Territorial Rd
|Road closure
|Feb. 29 - April 29
|Freedom
|Weber Rd between Steinbach Rd and Parker Rd
|Road closure
|April 1 - 2 (delayed start)
|Lyndon, Sylvan
|Lingane Rd between Bush Rd and Waterloo Rd
|Daytime road closure
|April 1 - 5
|Northfield
|Leland Ct, off Leland Dr
|Road closure
|April 1 - 5 (delayed start)
|Pittsfield
|Centennial Park Subdivision
|Intermittent lane restrictions
|Mar. 25 - April 5 (extended)
|Saline
|Abel Rd between Hack Rd and Arkona Rd
|Daytime road closure
|April 1 - 2
|Saline
|Hack Rd between Abel Rd and Macon Rd
|Daytime road closure
|April 2 - 4
|Saline
|Braun Rd between Macon Rd and Mooreville Rd
|Daytime road closure
|April 5 - 8
|Scio
|Huron River Dr between Zeeb Rd and E Delhi Rd
|Intermittent lane closures
|Mar. 25 - Sept. 1
|Scio
|Intersection of Miller Rd & Zeeb Rd
|Intermittent lane closures
|Mar. 29 - April 2
|Superior
|Warren Rd between Berry Rd and Gotfredson Rd
|Road closure
|Jan. 26 - TBD
|York
|Crane Rd between Wright Rd and Willis Rd
|Daytime road closure
|April 1
|Ypsilanti
|Tyler Rd between McGregor Rd and Airport Rd
|Road closure
|Aug. 24 - TBD
|Ypsilanti
|Intersection of Ford Blvd & Russell St
|Intermittent lane restrictions
|Mar. 25 - April 26
|Ypsilanti
|Ridge Rd between Holmes Rd and Mott Rd
|Shoulder closure
|April 2 - May 17