4-05-2024 7:07am
Weekly Road Work, April 8 - 14
|Township
|Where
|Impact to Traffic
|Timeline
|Ann Arbor
|N. Earhart Pl, off Plymouth Rd
|Road closure
|April 9 - 12
|Ann Arbor, Northfield
|Joy Rd between Whitmore Lake Rd and Earhart Rd
|Daytime road closure
|Mar. 18 - April 30
|Bridgewater
|Braun Rd between Clinton Rd and Lima Center Rd
|Daytime road closure
|April 8 - 10
|County-wide
|Various Rds
|Intermittent lane restrictions
|Mar. 18 - April 30
|Dexter
|N. Territorial Rd between west of Dexter Town Hall Rd and Toma Rd
|Road closure
|Feb. 29 - April 29
|Dexter
|Dexter Town Hall Rd at the intersection of N. Territorial Rd
|Road closure
|Feb. 29 - April 29
|Lodi
|Waters Rd between Zeeb Rd and Gensley Rd
|Road closure
|April 11 - 12
|Lyndon
|Clark Lake Rd between Waterloo Rd and M-52
|Daytime road closure
|April 8
|Lyndon
|Waterloo Rd between M-52 and Werkner Rd
|Daytime road closure
|April 8 - 11
|Lyndon
|Boyce Rd between Roepke Rd and Joslin Lake Rd
|Daytime road closure
|April 12
|Lyndon
|Bowdish Rd between Worden Rd and Roepke Rd
|Daytime road closure
|April 12 - 16
|Northfield
|Leland Ct, off Leland Dr
|Road closure
|April 8 - 12 (delayed start)
|Pittsfield
|Intersection of Ellsworth Rd & Oak Valley Dr
|Intermittent lane restrictions
|April 8 - 26
|Salem
|7 Mile Rd between Pontiac Tr and Angle Rd
|Intermittent lane restrictions
|April 8 - 12
|Scio
|Huron River Dr between Zeeb Rd and E Delhi Rd
|Intermittent lane closures
|Mar. 25 - Sept. 1
|Scio
|Jackson Rd between Myrtle Ave and Parkland Plaza
|Lane restrictions
|April 4 - 21
|Sharon, Sylvan
|Sylvan Rd between Grass Lake Rd and Heim Rd
|Daytime road closure
|April 11 - 12