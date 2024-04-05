Chelsea MI
4-05-2024 7:07am

Weekly Road Work, April 8 - 14

Township Where Impact to Traffic Timeline
Ann Arbor N. Earhart Pl, off Plymouth Rd Road closure April 9 - 12
Ann Arbor, Northfield Joy Rd between Whitmore Lake Rd and Earhart Rd Daytime road closure Mar. 18 - April 30
Bridgewater Braun Rd between Clinton Rd and Lima Center Rd Daytime road closure April 8 - 10
County-wide Various Rds Intermittent lane restrictions Mar. 18 - April 30
Dexter N. Territorial Rd between west of Dexter Town Hall Rd and Toma Rd Road closure Feb. 29 - April 29
Dexter Dexter Town Hall Rd at the intersection of N. Territorial Rd Road closure Feb. 29 - April 29
Lodi Waters Rd between Zeeb Rd and Gensley Rd Road closure April 11 - 12
Lyndon Clark Lake Rd between Waterloo Rd and M-52 Daytime road closure April 8
Lyndon Waterloo Rd between M-52 and Werkner Rd Daytime road closure April 8 - 11
Lyndon Boyce Rd between Roepke Rd and Joslin Lake Rd Daytime road closure April 12
Lyndon Bowdish Rd between Worden Rd and Roepke Rd Daytime road closure April 12 - 16
Northfield Leland Ct, off Leland Dr Road closure April 8 - 12 (delayed start)
Pittsfield Intersection of Ellsworth Rd & Oak Valley Dr Intermittent lane restrictions April 8 - 26
Salem 7 Mile Rd between Pontiac Tr and Angle Rd Intermittent lane restrictions April 8 - 12
Scio Huron River Dr between Zeeb Rd and E Delhi Rd Intermittent lane closures Mar. 25 - Sept. 1
Scio Jackson Rd between Myrtle Ave and Parkland Plaza Lane restrictions April 4 - 21
Sharon, Sylvan Sylvan Rd between Grass Lake Rd and Heim Rd Daytime road closure April 11 - 12
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