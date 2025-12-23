December 23, 2025

Matt Rosentreter

Legal Notice: Multi Lake Water and Sewer Authority Resolution #2025-003

MULTI LAKE WATER AND SEWER AUTHORITY                                

RESOLUTION #2025-003

A RESOLUTION TO SET THE MEETING DATES FOR THE MULTI LAKE WATER AND SEWER AUTHORITY FOR CALENDAR YEAR 2026

BE IT THEREFORE RESOLVED that the Multi Lake Water and Sewer Authority (MLWSA), by vote of the majority at the MLWSA regular meeting held on Thursday, December 18, 2025 established meeting dates for the MLWSA for 2026 as follows:

THURSDAY, JANUARY 8, 2026 @ 10:30 AM

THURSDAY, FEBRUARY 19, 2026 @ 10:30 AM

THURSDAY, MARCH 19, 2026 @ 10:30 AM

THURSDAY, APRIL 16, 2026 @ 10:30 AM

THURSDAY, MAY 21, 2026 @ 10:30 AM

THURSDAY, JUNE 18, 2026 @ 10:30 AM

THURSDAY, JULY 16, 2026 @ 10:30 AM

THURSDAY, AUGUST 20, 2026 @ 10:30 AM

THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026 @ 10:30 AM

THURSDAY, OCTOBER 15, 2026 @ 10:30 AM

THURSDAY, NOVEMBER 19, 2026 @ 10:30 AM

THURSDAY, DECEMBER 17 , 2026 @ 10:30 AM

BE IT FURTHER RESOLVED that the above 2026 MLWSA Meeting Schedule shall be posted at the MLWSA offices, respective Township Halls, and published one time in

The Sun Times.

Resolution offered by Board Member: Reiser

Resolution supported by Board Member: Lewis

Yeas: Reilly, Wilson, Topping, Lewis, Reiser, Eder, Nolte, Carney

Nays: None

Absent: None

Linda Reilly, Multi Lake Water and Sewer Authority

