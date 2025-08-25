August 25, 2025 Doug Marrin Uncategorized News Recap, August 17-23 https://www.facebook.com/share/r/14GWeqAkyU2 Latest articles News Recap, August 17-23 Doug Marrin Chelsea DDA Discusses Noise Ordinance Response Matt Rosentreter UPCOMING EVENTS Aug 30 10:00 am - 4:00 pm FAADL NEW BOOK SHOP IS OPEN Saturdays from 10-4! Sep 5 7:00 pm - 8:30 pm Community Sound Bath Sep 5 7:00 pm - 8:30 pm Community Sound Bath Sep 5 7:00 pm - 11:00 pm NTG’s Big 10! A Decades Themed Fundraiser Sep 6 10:00 am - 4:00 pm FAADL NEW BOOK SHOP IS OPEN Saturdays from 10-4! View Calendar Add Event