August 03, 2024 Donate
Log in

Chelsea, Dexter, Milan, Saline

Weekly Road Construction, Aug 5-11

Weekly Road Construction, Aug 5-11

by

Washtenaw County Road Commission Projects

TownshipWhereImpact to TrafficTimeline
Ann ArborGleaner Hall Rd between Warren Rd and Joy Rd Intermittent lane restrictionsAug. 5 – 9
Ann ArborStein Rd between End of Pavement and Maple RdIntermittent lane restrictionsAug. 5 – 9
Ann ArborLocal Soft Surface RdsIntermittent lane restrictionsAug. 7 – 16
AugustaIntersection of Whittaker Rd and Willis RdRoad closureJune 3 – Aug. 19
AugustaMacey Rd between Bunton Rd and Tuttle Hill Rd Intermittent lane restrictionsAug. 5 – 8
County-wide County Primary (Paved) Roads Intermittent lane restrictionsAug. 1 – 31
LimaLocal Soft Surface RdsIntermittent lane restrictionsJuly 11 – Aug. 8 (extended)
LimaDexter-Chelsea Rd between Dancer Rd and Parker RdIntermittent lane restrictionsJuly 31 – Aug. 21
Lima, SylvanWaltrous Rd between Sager Rd and Jerusalem RdDaytime road closureAug. 1 – 6
LodiLocal Soft Surface RdsIntermittent lane restrictionsJuly 24 – Aug. 8
ManchesterLocal and Primary Soft Surface RdsIntermittent lane restrictionsAug. 5 – 16
NorthfieldLocal Soft Surface RdsIntermittent lane restrictionsJuly 22 – Aug. 7 (extended)
NorthfieldJoy Rd between Maple Rd and Whitmore Lake RdDaytime road closureJuly 30 – Aug. 8
NorthfieldKearney Rd between Whitmore Lake Rd and Jennings RdDaytime road closureAug. 8 – 14
Northfield Joy Rd overpass at US-23 Road closureJune 17 – TBD
Northfield, SalemDixboro Rd between 5 Mile Rd and 6 Mile RdIntermittent lane restrictionsJuly 29 – Aug. 8
PittsfieldHogback Rd between M-17 and Clark RdRoad closureJuly 25 – Aug. 8
PittsfieldPlatt Rd between Waterfowl Blvd and US-12Road closureMay 16 – Aug. 9 (extended)
PittsfieldMerritt Rd between Carpenter Rd and Munger Rd Intermittent lane restrictionsAug. 5 – 8
Pittsfield, YpsilantiMunger Rd between Bemis Rd and Merritt RdIntermittent lane restrictionsAug. 8 – 16
SalemChubb Rd between 7 Mile Rd and 8 Mile RdIntermittent lane restrictionsJuly 29 – Aug. 8
ScioJackson Rd between Jackson Industrial Dr and Myrtle AveLane restrictionsJuly 15 – mid Oct.
ScioLuella Ave between Park Rd and Jackson RdIntermittent lane restrictionsAug. 5 – 8
ScioBurton Ave between Park Rd and Jackson RdIntermittent lane restrictionsAug. 5 – 8
ScioMyrtle Ave between Park Rd and Jackson RdIntermittent lane restrictionsAug. 5 – 8
ScioWoodlea Park SubdivisionIntermittent lane restrictionsAug. 5 – 8
SuperiorPlymouth Rd between Dixboro Rd and Short StIntermittent lane closuresMay 13 – Aug. 16 (extended)
SylvanKalmbach Rd between Garvey Rd and I-94Daytime road closureAug. 6 – 7
SylvanMcLure Rd between Ridge Rd and Crooked Lake DrDaytime road closureAug. 7 – 8
YorkPlatt Rd between Begole Rd and Judd RdRoad closureAug. 6
YpsilantiRidge Rd between Holmes Rd and Mott RdShoulder closureApril 2 – Aug. 16 (extended)
YpsilantiTyler Rd between McGregor Rd and Airport RdRoad closure Aug. 24 – TBD
YpsilantiBridge Rd Bridge, over Ford Lake, between Textile Rd and Grove Rd Shoulder closureJuly 8 – Sept. 4

Advertisements

Advertisements

Ad

Ad

Ad

Ad

About Us

The Sun Times News is the hub of the most useful information in Chelsea, Dexter, and Saline.

How to Submit

Useful Links

Subscribe

8123 Main St Suite 200 Dexter, MI 48130

+1 (734) 268-6269

Mon-Fri 8:30 AM-4:30 PM

©2024 The Sun Times News. All Rights Reserved. Website Design by Ebony Iris Media