Weekly Road Construction, Aug 5-11

Washtenaw County Road Commission Projects
|Township
|Where
|Impact to Traffic
|Timeline
|Ann Arbor
|Gleaner Hall Rd between Warren Rd and Joy Rd
|Intermittent lane restrictions
|Aug. 5 – 9
|Ann Arbor
|Stein Rd between End of Pavement and Maple Rd
|Intermittent lane restrictions
|Aug. 5 – 9
|Ann Arbor
|Local Soft Surface Rds
|Intermittent lane restrictions
|Aug. 7 – 16
|Augusta
|Intersection of Whittaker Rd and Willis Rd
|Road closure
|June 3 – Aug. 19
|Augusta
|Macey Rd between Bunton Rd and Tuttle Hill Rd
|Intermittent lane restrictions
|Aug. 5 – 8
|County-wide
|County Primary (Paved) Roads
|Intermittent lane restrictions
|Aug. 1 – 31
|Lima
|Local Soft Surface Rds
|Intermittent lane restrictions
|July 11 – Aug. 8 (extended)
|Lima
|Dexter-Chelsea Rd between Dancer Rd and Parker Rd
|Intermittent lane restrictions
|July 31 – Aug. 21
|Lima, Sylvan
|Waltrous Rd between Sager Rd and Jerusalem Rd
|Daytime road closure
|Aug. 1 – 6
|Lodi
|Local Soft Surface Rds
|Intermittent lane restrictions
|July 24 – Aug. 8
|Manchester
|Local and Primary Soft Surface Rds
|Intermittent lane restrictions
|Aug. 5 – 16
|Northfield
|Local Soft Surface Rds
|Intermittent lane restrictions
|July 22 – Aug. 7 (extended)
|Northfield
|Joy Rd between Maple Rd and Whitmore Lake Rd
|Daytime road closure
|July 30 – Aug. 8
|Northfield
|Kearney Rd between Whitmore Lake Rd and Jennings Rd
|Daytime road closure
|Aug. 8 – 14
|Northfield
|Joy Rd overpass at US-23
|Road closure
|June 17 – TBD
|Northfield, Salem
|Dixboro Rd between 5 Mile Rd and 6 Mile Rd
|Intermittent lane restrictions
|July 29 – Aug. 8
|Pittsfield
|Hogback Rd between M-17 and Clark Rd
|Road closure
|July 25 – Aug. 8
|Pittsfield
|Platt Rd between Waterfowl Blvd and US-12
|Road closure
|May 16 – Aug. 9 (extended)
|Pittsfield
|Merritt Rd between Carpenter Rd and Munger Rd
|Intermittent lane restrictions
|Aug. 5 – 8
|Pittsfield, Ypsilanti
|Munger Rd between Bemis Rd and Merritt Rd
|Intermittent lane restrictions
|Aug. 8 – 16
|Salem
|Chubb Rd between 7 Mile Rd and 8 Mile Rd
|Intermittent lane restrictions
|July 29 – Aug. 8
|Scio
|Jackson Rd between Jackson Industrial Dr and Myrtle Ave
|Lane restrictions
|July 15 – mid Oct.
|Scio
|Luella Ave between Park Rd and Jackson Rd
|Intermittent lane restrictions
|Aug. 5 – 8
|Scio
|Burton Ave between Park Rd and Jackson Rd
|Intermittent lane restrictions
|Aug. 5 – 8
|Scio
|Myrtle Ave between Park Rd and Jackson Rd
|Intermittent lane restrictions
|Aug. 5 – 8
|Scio
|Woodlea Park Subdivision
|Intermittent lane restrictions
|Aug. 5 – 8
|Superior
|Plymouth Rd between Dixboro Rd and Short St
|Intermittent lane closures
|May 13 – Aug. 16 (extended)
|Sylvan
|Kalmbach Rd between Garvey Rd and I-94
|Daytime road closure
|Aug. 6 – 7
|Sylvan
|McLure Rd between Ridge Rd and Crooked Lake Dr
|Daytime road closure
|Aug. 7 – 8
|York
|Platt Rd between Begole Rd and Judd Rd
|Road closure
|Aug. 6
|Ypsilanti
|Ridge Rd between Holmes Rd and Mott Rd
|Shoulder closure
|April 2 – Aug. 16 (extended)
|Ypsilanti
|Tyler Rd between McGregor Rd and Airport Rd
|Road closure
|Aug. 24 – TBD
|Ypsilanti
|Bridge Rd Bridge, over Ford Lake, between Textile Rd and Grove Rd
|Shoulder closure
|July 8 – Sept. 4